РИАМО - 26 дек. Открытие рабочего движения на улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска состоялось в рамках эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на телеканале «360» в четверг.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик предложил Воробьеву дать старт движению по новой дороге из студии.

«С большим удовольствием давайте это сделаем. Давайте откроем движение! Я очень надеюсь, что жители это почувствуют и заметят. Поехали!» - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что у жителей Подольска был большой запрос на строительство этого объекта.

«Это было важно - построить дорогу в короткий срок. <…> Я очень надеюсь, что выезд, возвращение домой в Кузнечики, будет облегчен. Эта дорога позволит обеспечить дополнительные удобства жителям. <…> Очень приятно, что мы можем сегодня запустить», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Кузнечики вкладываются большие средства – в микрорайоне строят поликлиники, школы, детские сады. Новая дорога тоже станет большим подспорьем для местного населения.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов в свою очередь сообщил, что строительство дороги провели за пять месяцев.

«Пять месяцев назад <…> мы еще докладывали жителям о проекте строительства этого участка улицы 43-й Армии протяженностью 1,2 километра. А сегодня, через пять месяцев, ваше поручение выполнено», - сказал Пестов, обращаясь к Воробьеву.

Пестов добавил, что новая дорога имеет четыре полосы, здесь оборудовано три светофорных объекта и два регулируемых пешеходных перехода. Открытия дороги ждали более 70 тысяч жителей микрорайонов Кузнечики, Подольские просторы и Юбилейный.

Гержик уточнил, что весной на улице 43-й Армии останется только уложить верхние слои асфальта. Министр также сообщил, что в Подольске открылся пешеходный переход на Старом Симферопольском шоссе у ЖК «Весенний».