РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Более 50 утренних забегов совершили участники проекта Parkrun Наташинский в Люберцах с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С начала 2019 года в Люберцах (в парке «Наташинские пруды» – ред.) прошло 52 парковых забега. В них приняли участие более пяти тысяч человек разного возраста», – говорится в сообщении.

Бесплатные утренние забеги проводятся в парке «Наташинские пруды» каждую субботу. Их участники преодолевают расстояние в пять километров.

Финальный забег 2019 года состоится 28 декабря. Сбор участников в 9:00 на площади народных гуляний в парке «Наташинские пруды» возле новогодней ели.