РИАМО - 26 дек. Основные дорожные работы завершили на Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах, движение по шоссе планируется открыть до конца этого года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в эфире телеканала «360» в четверг.

Зенинское шоссе – важнейшая транспортная артерия, связывающая северную часть Люберец с Москвой. Комплексные работы включают реконструкцию Зенинского шоссе, строительство транспортной развязки и реконструкцию моста через реку Пехорку.

«На сегодняшний момент завершились работы на Зенинском шоссе в Люберцах, основные дорожные работы. Мы приступили к установке моста в проектное положение и надеемся порадовать жителей Люберец – до конца года открыть движение», - сказал Гержик, отчитываясь перед губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.