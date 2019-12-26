РИАМО - 26 дек. Согласно версии журнала Forbes, самым богатым музыкантом десятилетия стал рэпер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), сообщает Газета.ru.

«Его состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Dr. Dre выпустил последний альбом в 2015 году», – говорится в сообщении.

Также рэпер и продюсер владеет 20% акций производителя аудиооборудования Beats Electronics, который с 2014 года компания принадлежит корпорации Apple.

Второе место в рейтинге самых богатых музыкантов занимает Тейлор Свифт (825 миллионов долларов), третье – Бейонсе (685 миллионов долларов).