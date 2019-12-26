РИАМО - 26 дек. 108 километров новых дорог введены в эксплуатацию к концу декабря этого года, рекордный ввод дорог в столице составляет 112 километров, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день мы сдали уже 108 километров дорог. Самый большой ввод дорог у нас был 112 километров. Тот объем, который мы сейчас имеем в работе, позволяет нам гарантированно вводить каждый год порядка 100 километров дорог», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в этом году было введено 24 километра искусственных сооружений - тоннелей, мостов, эстакад.

Также в 2020-2022 годах в городе планируется построить 352 километра дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, 58 пешеходных переходов.