РИАМО - 26 дек. Неизвестные сожгли крест и ограду на могиле рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) на Пятницком кладбище в Москве, сообщила мать музыканта Ирина Толмацкая.

«Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди – я не знаю. Надо восстанавливать это все», – сказала Толмацкая в сторис на своей странице в Instagram.

По ее словам, охранники кладбища считают, что пожар мог возникнуть из-за зажженной свечи.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».

Исполнитель скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Экспертиза не выявила в крови 35-летнего артиста каких-либо наркотических веществ. Причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили 6 февраля в Москве.

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