РИАМО - 26 дек. В целях безопасности жителей и гостей Подмосковья в период новогодних праздников все площади и другие места массовых гуляний в регионе будут находиться под видеонаблюдением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Андрей Воробьев подводит итоги 2019 года в эфире телеканала «360».

«Все общественные пространства, площади, где будут гуляния, безусловно, берутся под видеонаблюдение, чтобы ни в коем случае не допустить каких-либо эксцессов. Поэтому весь правоохранительный блок отмобилизован, и я уверен, что каждый сотрудник будет делать все возможное, чтобы все прошло гладко, под контролем», - сказал Воробьев.

Он добавил, что накануне праздников проводятся серьезные подготовительные мероприятия и учения оперативных служб.

«Порядка 17 тысяч полицейских постоянно дежурят, более 6 тысяч сотрудников МЧС, бригады скорой помощи мы также увеличиваем в праздники, потому что большое количество вызовов. Все оперативные службы мобилизованы», - отметил Воробьев.

Губернатор также напомнил жителям, что в экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

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