РИАМО - 26 дек. В 2021-2022 годах в столице планируется ввести 20-21 станцию метрополитена, такой прорыв будет возможен благодаря окончанию строительства Большой кольцевой линии метрополитена, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в текущем году в городе ввели 14 станций, в следующем году запланировано открыть восемь станций.

«Мы в 2021 году тоже введем порядка девяти станций, а вот уже в 2022 году, с учетом новых линий, с учетом окончания Большой кольцевой линии, с учетом части строительства Коммунарской ветки, у нас уже будет введено порядка 20-21 станции. Чтобы в 2018 году сдать 18 станций, мы шли к этому пять лет. Теперь мы подготовились к новому рывку. Теперь следующий рывок будет в 2021-2022 году с учетом пуска Большой кольцевой линии», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, уже сейчас строится Коммунарская линия метро, которая дойдет от Севастопольского проспекта до Троицка. Также будет построена Бирюлевская линия метро, которая на первом этапе дойдет до МКАДа, а уже после на территорию новой Москвы.