РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Предновогодние турниры первенства Подмосковья по мини-футболу проведут в Люберцах 28 и 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«28 и 29 декабря в Люберцах пройдет первенство Московской области по мини-футболу. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», – говорится в сообщении.

28 декабря игры пройдут между футбольными командами ФСШ «Звезда» из Люберец и СК «Химик» из Воскресенска. В 14:00 на стадионе встретятся ребята 2007 года рождения, в 15:00 – футболисты 2006 года рождения.

29 декабря матчи состоятся между футболистами ФСШ «Звезда» Люберец и СШОР «Метеор» Балашихи. Спортсмены 2009 года рождения начнут игру в 14:00, а спортсмены 2008 года рождения – в 15:00.