РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг пообщался с юными болельщиками хоккейного клуба «Авангард» из Балашихи.

Ребята пришли на каток в парке «Пехорка». Глава региона поинтересовался, когда у них начинаются каникулы и сколько клюшек они хотели бы получить в подарок на Новый год.

«Хорошо, пришлем клюшки вам, ребята. Играйте и побеждайте! Хорошего настроения и хорошего вечера вам, с наступающим Новым годом!» - сказал Воробьев.

Он также пожелал ребятам успехов и пятерок в школе, а также побольше подарков на праздники.