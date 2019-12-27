РИАМО - 27 дек. В рамках зимнего фестиваля «Рождественские встречи у Чайковского» в Клину в пятницу будет представлен проект «Мастер и Маргарита» – литературно-музыкальная композиция по бессмертному роману Михаила Булгакова, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Московской области.

«Музыкальную часть представит Московский государственный симфонический оркестр и его художественный руководитель – пианист Иван Рудин. Тексты прочитают звезды российского театра и кино Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз», – говорится в сообщении.

Режиссером проекта является Александр Баркар. В спектакле прозвучит музыка Баха, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, Шостаковича и Шнитке.

Артистам удалось найти форму сосуществования текста и музыки, которые дополняют друг друга, и представить слушателю свое, абсолютное неожиданное видение этого великого сочинения, где музыка является полноценным участником драматургии.

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