РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру и певцу Михаилу Боярскому, всенародно любимый артист отмечает 70-летие, сообщает Газета.ru.

«Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений – и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами», – отметил Путин.

Боярский родился в 1949 году. Закончил институт театра, музыки и кинематографа, работал в Театре Ленсовета, где играл в мюзикле Геннадия Гладкова «Трубадур и его друзья», спектаклях «Трехгрошовая опера», «Снежная королева». В кино Боярский начал сниматься в начале 70-х: он отметился небольшими ролями в картинах «Мосты» и «Соломенная шляпка», а известным стал после картины «Старший сын».

Через два года актер закрепил успех, сыграв Теодоро в «Собаке на сене» Яна Фрида, а в 1978-м Боярскому досталась поистине звездная роль – Д'Артаньян в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». К этой роли Боярский возвращался еще несколько раз, сыграв в трех продолжениях популярной ленты. Он также играл в фильмах Светланы Дружининой о гардемаринах и в ее же «Человеке с бульвара Капуцинов».

В фильмографии Боярского свыше 50 ролей, а также более 600 композиций. Самые известные из них – «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Городские цветы», «Все пройдет», «Листья жгут», и, конечно, песни из «Мушкетеров» и «Гардемаринов».