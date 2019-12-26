РИАМО - 26 дек. В новой Москве завершили работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности платформы Остафьево второго Московского центрального диаметра «Курско-Рижский», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Станция расположена между станциями Щербинка и Силикатная в Новомосковском административном округе. Поблизости находятся жилой массив поселения Рязановское, военная часть и садовое товарищество «Победа».

«Дороги к строящейся станции Остафьево не было, вместо нее туда шла тропинка через поле. Для местных жителей и дачников, многие из которых живут в своих домах круглогодично, путь до центра города после благоустройства станет более коротким и удобным», – говорится в сообщении.

В ходе работ оборудовали тротуары с асфальтобетонным покрытием. Его площадь составила почти 3,5 тысячи квадратных метров, а протяженность бордюрного камня – порядка 4,5 тысячи метров. Кроме того, установлено более 30 современных фонарей с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства разбили более 4,2 тысячи «квадратов» газона.

В настоящее время на станции завершаются строительные работы, которые начались в 2018 году. Для пассажиров будут работать две платформы, конкорс с турникетной и кассовой зонами, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Предполагаемый пассажиропоток составит более 10 тысяч человек в час пик.

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