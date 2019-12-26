РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в Балашихе 27 декабря, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«27 декабря с 11:00 до 13:00 будет проводиться комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения Московской области (РАСЦО) с включением электросирен С-40 и громкоговорителей РГ-50 в режим звучания и передачей информации по сетям телерадиовещания», – говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС городского округа Балашиха просит жителей соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.