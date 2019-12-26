РИАМО - 26 дек. На водителей автомобилей Rolls-Royce и Chevrolet Tahoe, которые нарушили правила дорожного движения в центре Москвы, составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщается в Instagram-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

В Сети 25 декабря опубликовали фотографию, на которой видно, как водители машин Rolls-Royce и Chevrolet Tahoe нарушают правила дорожного движения. Инцидент произошел на улице Большая Полянка.

«В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции Москвы установлены личности водителей автомобилей. Ими оказались 45-летний и 32-летний жители столицы», – говорится в сообщении.

В их отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Их составили по статьям 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».