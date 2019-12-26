РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Новогодние старты по скандинавской ходьбе среди участников программы «Активное долголетие» прошли в парке «Пехорка» Балашихи, более 70 человек преодолели дистанцию в три километра, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соревнования провели в четверг в парке «Пехорка». Их организовали сотрудники спорткомплекса «Метеор» и волонтеры из молодежных центров округа.

«Новогодние старты по скандинавской ходьбе проходят уже пятый год. В этот раз на них пригласили участников программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Всего соревновались более 70 человек», – сказал директор СК «Метеор» Антон Орешков.

Он добавил, что участникам необходимо было преодолеть дистанцию в три километра.

После всех участников пригласили на чаепитие в Ледовый дворец «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина.