РИАМО – 26 дек. Совещаний по вопросу об освобождении малоимущих россиян от части налогов в Кремле не проводилось, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нет, таких разговоров и решений на этот счет не существует. Что касается обсуждений, они ведутся на постоянной основе», – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой отменить налог на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан страны.

Помимо Матвиенко за данную инициативу также выступают министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.