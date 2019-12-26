РИАМО - 26 дек. СМС-предупреждения о тумане с видимостью до 100 метров и гололеде разослали жителям Подмосковья от МЧС, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: с 16:00 26 декабря до 10:00 27 декабря в Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров, гололед, гололедица. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, гололедицы и гололеда. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителям и пешеходам Подмосковья рекомендовали быть внимательнее и осторожнее из-за непогоды. В туман и гололед может возрасти количество ДТП.