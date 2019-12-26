РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Проект реконструкции Носовихинского шоссе на территории Балашихи закончат разрабатывать в 2020 году, трассу расширят от Леоновского шоссе со строительством эстакады и съезда до Восточного шоссе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Одной из главных задач для нас является реконструкция Носовихинского шоссе. Благодаря поддержке губернатора в региональный бюджет включены средства на проектирование реконструкции трассы. Эти работы начались, и в 2020 году мы должны получить проект на расширение Носовихинского шоссе от Леоновского шоссе со строительством эстакады и съезда до Восточного шоссе», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что работы по реконструкции трассы планируется начать в 2021 году.

25 декабря Юров в ходе прямого эфира на телеканале «360 Балашиха» подвел итоги 2019 года. Он ответил на вопросы о развитии экономики, дорожной инфраструктуры, привлечении инвестиций, благоустройстве территорий и другие.