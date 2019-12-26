РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 дек. В Центре развития образования подмосковного Домодедова во время круглого стола с участием представителей администрации горокруга обсудили вопросы, волнующие молодых педагогов, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

«Это встреча руководства округа с педагогами, которые в этом году пришли в образовательные учреждения нашего округа. Это и воспитатели, и учителя, и педагоги дополнительного образования. Первые впечатления, первые трудности, переживания и те вопросы, которые они могут задать начальнику управления образования», - рассказала директор Центра развития образования Елена Иванцова.

Она также добавила, что в нынешнем году в образовательные учреждения округа пришли 54 молодых специалиста.

«Мы традиционно встречаемся в предновогодней суете. Огромное вам спасибо, что вы приехали к нам на встречу. Я очень рада вас всех видеть, потому что в последний раз, когда мы с вами общались, - это было начало года, когда вы только приступали к своей профессиональной деятельности сейчас уже прошло полгода, у вас есть, что сказать. Сегодня мы подведем итоги, побеседуем, я отвечу на ваши вопросы», - сказала начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

На круглом столе обсудили вопросы психологической адаптации, мероприятия для учителей, взаимодействие с учениками и их родителями.