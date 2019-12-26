РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил работу светильников во дворах на улице Лесопарковая в подмосковной Балашихе, освещение восстановили по просьбе жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ранее жители домов №№17, 18 и 12 по улице Лесопарковая во время приема сообщили областному депутату, что в их дворах не работают фонари. Они отметили, что сейчас рано темнеет, и многим приходилось возвращаться домой по темной улице с железнодорожной станции домой, а дети после 16:00 вынуждены были расходиться по квартирам вместо того, чтобы еще поиграть после школы.

«Действительно, проблемы были. Инвестор-застройщик затянул с передачей сетей и энергоустановок. Мы провели рабочее совещание с представителями администрации Балашихи, строительной и управляющей компании. На сегодня освещение полностью восстановлено на детской площадке во дворах домов №№17 и 18 по улице Лесопарковой, внутриквартальных дорогах. До и от железнодорожной станции горожане идут по освещенному тротуару», – сказал Ефимов.

Он добавил, что остается нерешенным вопрос с освещением сквера на Лесопарковой, дом №12.

«Вместе с жителями будем добиваться включения существующих или установки новых опор освещения», – пояснил Ефимов.

В ходе беседы также обсудили вопрос о сносе сгоревшего двухэтажного дома и обустройства сквера в микрорайоне.