РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска завершила косметический ремонт подъездов в двух домах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая организация МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжает проводить косметический ремонт подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении.

«Так, в настоящее время управляющей компанией был завершен ремонт двух подъездов в доме №1 по улице Советской и подъездов дома №20а по проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.