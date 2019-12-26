РИАМО – 26 дек. Антивирусная компания ESET провела опрос об онлайн-шоппинге среди российских пользователей и выяснила, что четверть респондентов (25%) лично сталкивались с мошенничеством при онлайн-покупках, сообщает Газета.ru.

Также порядка 30% опрошенных сообщили, что слышали о таких инцидентах от знакомых. В то же время россияне выбирают онлайн-покупки, когда ищут новогодние подарки.

«Опрос выявил, что 65% пользователей покупают новогодние подарки в интернет-магазинах. <…> Более половины опрошенных (54%) сообщили, что планируют потратить на подарки до 5 тысяч рублей. 5% купят подарки на сумму в 5-10 тысяч рублей, а 19% готовы потратить более 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.