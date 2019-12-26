РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Воспитанников детского дома «Непоседы» в Балашихе поздравили с наступающим Новым годом и вручили им подарки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В гости к детям 25 декабря пришли уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, представители департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства России, медицинского центра Пирогова и судебные приставы Балашихи.

«Непоседы» трудно назвать детским домом – это настоящий дом с большой семьей. Мы очень гордимся и признательны воспитателям за все, что они делают с любовью для наших детей. Я хочу, чтобы в следующем году дети мечтали смелее – все мечты сбываются, а взрослые были уверены, что ребята достойны всего самого лучшего, и передавали им это ощущение», – сказала Мишонова.

Гости вручили воспитанникам детдома именные подарки – книги, игрушки, новогодние костюмы и одежду, косметические наборы, а также билеты в театр и кино.

Начальник Балашихинской службы судебных приставов Роман Гасанов рассказал, что каждый год ведомство поздравляет ветеранов, а также воспитанников детского дома.

«Семь «непосед» от 2 до 10 лет получили наши подарки. Детки писали нам письма, какой хотят подарок, а мы привезли им детские игрушки, новогодние костюмы, туфельки. Подарков очень много, малыши были рады», – отметил Гасанов.

Дети подготовили для гостей концерт «Вам, добрые люди». Они прочитали стихи, спели и станцевали, подарили новогодние украшения ручной работы.

По словам директора учреждения Натальи Курышовой, с помощью этого концерта детям объясняют, что за то множество подарков, которое они получают каждый год, нужно благодарить людей. Воспитанники делают сувениры, готовят творческие номера, стараются выразить признательность и поздравить тех, кто подарил им кусочек доброты и своего внимания в преддверии новогодних праздников.

Также дети из «Непосед» стали участниками новогодней акции «Стань Дедом Морозом», инициатором которой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дети получат подарки в ночь с 31 декабря на 1 января там, где они будут отмечать Новый год.