РИАМО – 26 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, в рамках которого могут быть декриминализированы нарушения сроков репатриации (возврата) валютной выручки, сообщает Газета.ru.

«В пояснительной записке говорится, что целью проекта является «дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности», - отмечается в материале.

Согласно законопроекту, понести уголовное наказание по статье о репатриации выручки можно только в том случае, если ранее подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.