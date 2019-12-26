РИАМО - 26 дек. В некоторых городских округах Подмосковья до 10:00 27 декабря ожидается туман с видимостью 100-500 метров, а также снег, водителям нужно быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в Минтрансе предупредили, что с 21:00 четверга и в течение суток возможна гололедица. Из-за этого может вырасти число ДТП.

«Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути – на дорогах движение может быть затруднено», - отмечается в сообщении.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров — обгонов и перестроений.

В случае ухудшения погоды для обработки дорог Подмосковья противогололедными материалами задействуют порядка 1 тысячи единиц техники.