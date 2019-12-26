РИАМО - 26 дек. В четверг в рамках губернаторской программы газификации Московской области состоялся торжественный пуск газа в деревню Петрищево Рузского городского округа, теперь свыше 140 частных жилых домов и котельная «Музея Зои Космодемьянской» могут подключиться к газу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Сегодня, под конец года, мы пускаем газ в историческом месте – деревне Петрищево. Объект непростой, по губернаторской программе построено почти 10 километров газовых сетей, хочу поблагодарить коллег за масштабную проведенную работу и поздравить жителей с долгожданным теплом», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Жители более 140 частных домов смогут газифицировать свои дома. Более того, созданы условия для газоснабжения «Музея Зои Космодемьянской».

Это восьмой газопровод, построенный по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в Рузском городском округе с начала года. В общей сложности условия для газификации в этом районе получили более 1,5 тысяч жителей.

«Газификация идет достаточно интенсивно. В этом году будет введен 51 объект. Программа на следующий год предусматривает еще 50 объектов. Это порядка 200 километров трубопровода, более 10 тысяч человек получат газ», – добавил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Кроме того, благодаря реализации губернаторской программы сеть газоснабжения приросла более чем на 9 тысяч километров, что составляет около 20% от общей протяженности сети «Мособлгаза». За последние семь лет построено более 2,2 тысячи километров газопроводов, газифицировано 450 населенных пунктов. Более 165 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить свои дома к газу.