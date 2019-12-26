РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 дек. В Котельниках в рамках новогоднего бала детям показали спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в пространстве «Культура на высоте» ТЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников стартовал новогодний бал «Щелкунчик».

«Дорогие дети! Спасибо, что вы пришли сегодня на наш бал. Наш спектакль в рамках бала основан на сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик», - сказал Дед Мороз.

Он вместе с внучкой Снегурочкой противостоял Мышиному королю и его злой матери-ведьме, которые хотели стать лучшими на балу и забрать подарки. После спектакля детям вручили сладкие подарки.

Провести конкурс на лучшие костюмы на балу не удалось, так как торговый центр «МЕГА Белая Дача» эвакуировали.

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