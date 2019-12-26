РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Жители Королева после новогодних праздников смогут сдать живые елки на переработку, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Экологическая акция под названием «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Подмосковье 15 января. В рамках акции в городе будут открыты брендированные пункты приема, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели.

«Специальные площадки, на которых можно оставить елочку, в Королеве будут оборудованы по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом №12 и проспект Королева, дом №10», - говорится в сообщении.

Деревья из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку.

Еловая щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей, в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Также из щепы будут изготовлены элементы для игровых площадок, которые будут переданы в детские дома.