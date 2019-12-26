РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Музыкальный спектакль «Однажды в Рождество» пройдет 27 декабря в Красковском культурном центре Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Красковский культурный центр приглашает всех желающих 27 декабря на музыкальный спектакль «Однажды в Рождество». Спектакль представляет православная театральная студия «Преображение» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Рождественская музыкальная история подготовлена по мотивам произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Мероприятие начнется в 13:00. Вход свободный.

Центр находится по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.

Как провести зиму в Подмосковье>>