РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 дек. В подмосковных Котельниках в четверг вечером эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Сообщение об эвакуации поступило около 16:35. Первыми эвакуировали участников новогоднего бала «Щелкунчик», который проходил в это время в пространстве «Культура на высоте». Эвакуация прошла быстро, без столпотворения.
«К сожалению, эвакуация была длительной. Мероприятие отменилось», - сообщила сотрудница пресс-службы ТЦ.
На место прибыли оперативные службы. Они проводят проверку торгового объекта.
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