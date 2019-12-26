РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 дек. В подмосковных Котельниках в четверг вечером эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Сообщение об эвакуации поступило около 16:35. Первыми эвакуировали участников новогоднего бала «Щелкунчик», который проходил в это время в пространстве «Культура на высоте». Эвакуация прошла быстро, без столпотворения.

«К сожалению, эвакуация была длительной. Мероприятие отменилось», - сообщила сотрудница пресс-службы ТЦ.

На место прибыли оперативные службы. Они проводят проверку торгового объекта.

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