РИАМО - 26 дек. На территории международного аэропорта Шереметьево возведут сооружения гидрантной системы централизованной заправки воздушных судов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Проектируемые сооружения предназначены для обеспечения авиатопливом воздушных судов, расположенных на местах стоянки перрона терминала С. Работы пройдут в рамках первого этапа», – говорится в сообщении.

Планируется, что централизованная подача авиатоплива на перрон будет осуществляться по фидерному топливопроводу от насосно-фильтрационной станции, расположенной на базовом складе ГСМ через технологические камеры.

На территории проложат две нитки фидерного трубопровода протяженностью около 450 метров. Они будут снабжены системой электрохимической защиты труб от коррозии. Также будет сооружена гидрантная система перрона, технологические камеры и площадка на 100 квадратных метров, проложены сети электроснабжения, контроля и автоматики.

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение по данному проекту.

Предыдущее положительное заключение по проекту строительства системы заправки самолетов Главгосэкспертиза выдала в январе 2019 года. Проектную документацию разработали во ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – АО «АЭРО-Шереметьево».