РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович выделил средства на замену батарей в квартире одинокой пенсионерки, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В декабре текущего года на прием к Максимовичу пришла одинокая пенсионерка Валентина Бутрим, она обратилась к парламентарию с просьбой об оказании материальной помощи в замене батарей в квартире. Факты подтвердились.

«Максимович принял решение помочь женщине в замене радиаторов парового отопления, пришедших в негодность, так как впереди зимние холода и дожидаться очереди на замену радиаторов в холодной квартире пенсионерке грозило обострением хронических заболеваний. Он выделил необходимые средства, а его коллеги – члены партийного актива местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Подольск помогли найти специалистов, которые быстро и качественно выполнили работу», - говорится в сообщении.

Пенсионерка поблагодарила депутата за оказанную помощь.