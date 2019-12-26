РИАМО – 26 дек. Новогодняя ночь предстоит очень теплой, по данным Гидрометцентра России, ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, сообщает kp.ru.

«Аномально теплый декабрь 2019 года будет удивлять до последнего: 31 декабря москвичи проводят старый год при температуре плюс 5 градусов! Это на грани абсолютного рекорда за все 140 лет метеонаблюдений», - отмечается в материале.

Но самый большой рекорд ожидают синоптики от 1 января 2020 года. Прогнозируется аномальная оттепель до плюс 5 градусов. Это может быть рекорд за всю историю профессиональных метеонаблюдений.

На сегодняшний день самая высокая температура 1 января была зафиксирована в 1973 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,3 градуса.