РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Ремонт пешеходного моста через реку Пехорку с улицы Солнечной на Заречную завершили в Балашихе, в ходе работ уложили новый асфальт, укрепили опоры, установили ограждения и провели освещение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2019 году в Балашихе мы завершили благоустройство двух улиц – Солнечной и Заречной. Создали там новые парковые пространства, комфортные условия для отдыха, установили детские и спортивные площадки, проложили пешеходные дорожки. Также по просьбе жителей мы провели ремонт пешеходного моста через реку Пехорку, соединяющего эти улицы», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что рабочие укрепили опоры, уложили новый асфальт, установили ограждения и провели освещение.

Также в 2019 году в Балашихе завершили реконструкцию Пестовского парка, открыли новый парк в микрорайоне Никольско-Архангельский, благоустройство сквера в микрорайоне Южный.