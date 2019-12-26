РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Пациентов и сотрудников горбольницы Королева Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Новогодние письма от школьников и дошколят в Королеве доставили в горбольницу Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие организовал комитет по культуре совместно с комитетом образования.

«Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили пациентов и сотрудников Королевской городской больницы. В канун праздника они дарили добрые письма, написанные детьми, воспитанниками детских дошкольных и школьных учреждений города», - сказал собеседник агентства.

Как провести зиму в Подмосковье>>