РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Компанию «Потенциал» в Люберцах оштрафовали на 101 тысячу рублей за разлив сточных вод в лесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии Подмосковья поступило обращение жителей Коренева городского округа Люберцы, которые сообщили о разливе сточных вод в лесопосадке. Инспекторы оперативно выехали на место и возбудили дело об административном правонарушении.

«Виновником оказалось ООО «Потенциал», которое проводило ремонт канализационного напорного коллектора на территории жилого комплекса «Жемчужина Коренево». В ходе ремонта работники ООО допустили разлив неочищенных сточных вод на открытый грунт. За это общество было оштрафовано на 101 тысячу рублей», - говорится в сообщении.