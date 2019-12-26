РИАМО - 26 дек. В Московской области в 2019 году аннулировали более 43 тысяч разрешений такси из-за нарушений законодательства, это сделано для обеспечения безопасности пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Были проведены проверки не только автомобилей, но и перевозчиков на соответствие необходимой атрибутике, а также документы компаний через налоговые и правоохранительные органы на прозрачность работы и соблюдение законодательства.

«В настоящий момент в Подмосковье работает около 85 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что министерство ведет активную работу по борьбе с нелегальными такси, у которых нет лицензии на перевозку пассажиров. За этот год нелегальным водителям вынесли почти 2,6 тысячи штрафов на общую сумму 7,7 миллиона рублей.

С начала года проверили свыше 36 тысяч машин на соблюдение водителями такси обязательных требований, среди которых - водитель должен пройти предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, при себе у водителя должен быть путевой лист, разрешение на осуществление деятельности такси.

Есть и требования по расцветке автомобиля такси: белый кузов, желтая и серая полосы, шашечный пояс и опознавательный фонарь. Если правила будут не соблюдены, то автомобиль будет изъят и перемещен на спецстоянку.

По результатам проверок более 14,2 тысячи водителей такси оштрафовали на общую сумму более 67 миллионов рублей, а почти 1,8 тысячи такси эвакуировали.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует пользоваться только легальным такси, на машинах которого есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и опознавательный фонарь.