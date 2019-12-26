РИАМО - 26 дек. В столице 29 декабря ожидается аномально высокое давление, его значение на 10 единиц превысит норму и достигнет 757-759 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на понедельник, 30 декабря, атмосферное давление станет интенсивно понижаться и в середине дня приблизится к норме. Это скажется влияние активного глубокого североатлантического циклона, который через Скандинавию начнет смещаться на восток, на север западной Сибири», — говорится в сообщении.

За сутки с 30 декабря атмосферное давление снизится почти на 20 единиц. 31 декабря оно составит 729 миллиметров ртутного столба. Однако оно не станет самым низким для последнего дня года – рекордно низкое давление зафиксировали в 1940 году, тогда оно составило 716 миллиметров ртутного столба.

В новогоднюю ночь атмосферное давление вновь начнет расти, но в первый день нового года оно все равно будет на 10-12 единиц ниже нормы.