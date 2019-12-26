РИАМО - 26 дек. В Москве одобрили продажу апартаментов в новом сити-комплексе бизнес-класса «Мята», который строят на 1-й Магистральной улице, владение 25, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Реализация апартаментов в сити-комплексе будет осуществляться через эскроу-счета, которые дольщики объекта смогут открыть уже после новогодних праздников», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Застройщик ООО «СЗ «Магистральная – 25» (входит в группу компаний «МИЦ») получил заключение о соответствии, также проектную документацию признали соответствующей требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ.

В 22-этажном здании сити-комплекса разместятся 520 апартаментов общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров. При этом первый и второй этажи отведут под торгово-сервисные и офисные помещения. Также будет обустроен подземный паркинг на 72 машино-места, а рядом с домом появится уличная стоянка.

Завершить строительство комплекса планируют в четвертом квартале 2022 года.