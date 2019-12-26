РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Праздничные гулянья с развлекательной программой и конкурсами проведут на бульваре Юности Подольска со 2 по 8 января, сообщается на сайте администрации округа.

В период новогодних праздников жителей и гостей городского округа Подольск ждут интерактивные программы и праздничные гулянья. Мероприятия будут организованы в рамках акции «Зима в Подмосковье».

«Так, учреждениями сферы молодежной политики в этот период запланированы культурно-массовые и досуговые мероприятия для детей и молодежи. В частности, со 2 по 8 января с 12:00 до 16:00 на бульваре Юности будет проводиться интерактивная развлекательная программа с конкурсами, аттракционами, мастер-классами, а также танцевальными программами. Приглашаем детей и взрослых принять в мероприятиях активное участие», - сказал председатель комитета по делам молодежи администрации муниципалитета Иван Литвяков.

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