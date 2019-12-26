РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Доходы в бюджет городского округа Люберцы в нынешнем году увеличились на 64 миллиона рублей, соответствующие изменения приняли депутаты муниципалитета, сообщила замглавы администрации муниципалитета Нина Забабуркина.

В четверг в Люберцах прошло финальное заседание совета депутатов. Первым рассмотрели вопрос внесения изменений в решение совета депутатов городского округа Люберцы от 5 декабря 2018 года о бюджете на 2019 год.

«Вносится проект изменения в бюджет городского округа Люберцы на 2019 год в связи с тем, что в последнее время внесены значительные изменения в закон Московской области о бюджете и государственные программы Подмосковья, а также для более корректного входа в следующий финансовый год нашим муниципальным учреждениям. Доходы бюджета городского округа увеличатся на 64 миллиона рублей», - сказала Забабуркина.

Она добавила, что налоговые доходы увеличатся на 129 миллионов, неналоговые - на 74 миллиона, а безвозмездные поступления от других источников уменьшатся на 64 миллиона рублей. Изменения связаны с тем, что налоговые и неналоговые доходы оценили по сумме фактического поступления.

«Расходная часть уменьшится по данному проекту на 220 миллионов рублей», - подчеркнула Забабуркина.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие.