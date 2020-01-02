Новый год начался с нового фильма Федора Бондарчука и мультфильма о супершпионе для семейного просмотра. В середине месяца в прокат выйдут драма «Проксима» с Евой Грин и очередные «Плохие парни» с Уиллом Смиттом. Завершит киномесяц главный фильм ужасов января «Гретель и Гензель» по сказке братьев Гримм.

«Вторжение»

Когда: с 1 января

Жанр: фантастика

Сиквел «Притяжения» 2017 года, новый фантастический фильм Федора Бондарчука представит продолжение истории девушки Юли из Чертаново после ее встречи с пришельцами. Пока главную героиню исследуют в лаборатории как единственного человека, которому довелось вступить в подобный контакт, над планетой нависает угроза инопланетного вторжения. Какие цели преследуют пришельцы и удастся ли обитателям нашей планеты перед лицом опасности остаться собой, проявив лучшие земные качества? Ответ – в кинотеатрах уже 1 января.

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«Камуфляж и шпионаж»

Когда: с 9 января

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик

Мультфильм о супершпионе Лэнсе Стерлинге и молодом ученом Уолтере Беккете – распространенный вариант истории о двух противоположностях, которым суждено объединиться ради выполнения общей цели. На этот раз, как это чаще всего и бывает – ради спасения всего мира. На какие жертвы придется пойти эксцентричному ученому и жизнерадостному шпиону и сумеют ли общие приключения положить начало их дружбе – маленькие и уже повзрослевшие зрители увидят после новогодних праздников.

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«Дело Ричарда Джуэлла»

Когда: с 9 января

Жанр: драма, биография

Новый фильм Клинта Иствуда – основанная на реальных событиях история Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, спасшего сотни жизней благодаря своему вниманию и сноровке. Он увидел рюкзак с бомбой и своевременно провел эвакуацию. Объявленный национальным героем, Джуэлл так и не смог насладиться заслуженной славой – ведь вскоре из спасителя он превратился в главного подозреваемого. О том, какую роль способны сыграть СМИ в роли отдельно взятых людей – в социальной драме одного из главных современных режиссеров Соединенных Штатов.

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«(НЕ)идеальный мужчина»

Когда: с 16 января

Жанр: комедия, фантастика, мелодрама

Фантастическая мелодрама «(НЕ)идеальный мужчина» расскажет историю простой девушки Светы, отчаявшейся завести нормальные отношения. Все ее избранники оказываются лжецами и подлецами, пока необычное решение проблемы не приходит к ней само по себе. Устроившись работать в компанию, занимающуюся производством и продажей роботов, Света решает приобрести одного из них. Красивый и заботливый робот кажется ей пределом женских мечтаний, но девушка еще не осознает возможных последствий своего выбора.

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«Проксима»

Когда: с 16 января

Жанр: боевик, драма

Новая космическая драма с Евой Грин в главной роли – история женщины-астронавта, которой предстоит первой высадиться на Марсе. В преддверии главного полета в своей жизни она проходит подготовку в России, задаваясь вопросами о своей миссии. «Проксима» мало похожа на голливудские «космические» блокбастеры, что не делает этот фильм менее интересным, тем необычнее, что в центре повествования – женщина.

«Плохие парни навсегда»

Когда: с 23 января

Жанр: боевик, триллер, комедия

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» – долгожданный сиквел фильмов «Плохие парни» и «Плохие парни 2» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. В этот раз «плохим парням» предстоит объединиться, чтобы расправиться с румынским головорезом, поклявшимся отомстить за смерть своего брата.

«Под водой»

Когда: с 23 января

Жанр: ужасы, боевик

Голливудский боевик с Кристен Стюарт, Венсаном Касселем и Джоном Галлахером-мл. в главных ролях – это история международной команды ученых, исследующих океанские глубины на подводной станции. Размеренное течение событий прерывает землетрясение, из-за которого планы исследователей рушатся. Теперь им предстоит выйти на самое дно океана, чтобы столкнуться с неизведанным.

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«Марафон желаний»

Когда: с 23 января

Жанр: комедия, мелодрама

Решив принять участие в марафоне желаний и сформулировав семь главных желаний своей жизни, Марина еще не знает, что совсем скоро не только ее планы, но и вся ее жизнь пойдет наперекосяк. Дебютный фильм актрисы и композитора Даши Чаруши – легкая комедия для девушек, собравшая целую череду звезд, в ролях – Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг.

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«Кома»

Когда: с 30 января

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Фантастический боевик «Кома» с Риналем Мухаметовым, Любовью Аксеновой, Милошем Биковичем и Константином Лавроненко в главных ролях расскажет историю архитектора Виктора, после аварии оказавшегося в коме. Его разум при этом обнаруживает себя в странном, похожем на реальность, мире – Вселенной, где существуют люди, находящиеся в коме. Чем является этот мир на самом деле и можно ли «прорваться» из него обратно, в реальность – на эти вопросы главный герой будет искать ответы вместе с теми, кого ему доведется встретить «по ту сторону».

«Маленькие женщины»

Когда: с 30 января

Жанр: драма, мелодрама

Новый фильм Греты Гервиг, поставленный по одноименному роману, расскажет историю взросления четырех сестер, у каждой из которых – свой характер, мечты и цели в жизни. Место действия – США времен Гражданской войны. Поиски себя и своего дела, борьба за право на профессию и самовыражение, а также возможность любви – те проблемы, которые предстоит разрешить каждой из сестер. В ролях – Сирша Ронан. Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Лора Дерн.

«Офицер и шпион»

Когда: с 30 января

Жанр: триллер, драма, история

Новый фильм Романа Поланского исследует знаменитое «дело Дрейфуса», наделавшее много шума в Европе в 1894 году – в то время сотрудник французской спецслужбы Альфред Дрейфус был обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Германии и сослан на далекий остров. О расследовании дела начальником департамента разведки Жоржем Пикаром и связанных с инцидентом событиях – в фильме с Жаном Дюжарденом, Луи Гаррелем, Эмманюэль Сенье и Венсаном Пересом в ролях.

«Гретель и Гензель»

Когда: с 30 января

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер

– причудливая экранизация сказки братьев Гримм о приключениях сестры и брата, оказавшихся в загадочном Очарованном лесу. «Вам только кажется, будто вы знаете эту историю», – гласит слоган фильма, и уже, глядя на трейлер, становится ясно – создатели подготовили зрителю настоящую сказку ужасов, выдержать которую сможет не каждый взрослый.