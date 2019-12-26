РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Шесть автобусных маршрутов в четверг присоединились к областной акции «Читающий транспорт», у пассажиров округа появилась возможность почитать не только дома, но и в дороге, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг в Московской области стартовала акция «Читающий транспорт», организаторами которой выступили министерство культуры Московской области и Мособлтранс. В 46 муниципалитетах области, включая городской округ Балашиха, 200 брендированных автобусов, курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратились в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга.

«Балашиха присоединилась к акции. Это очень хорошо, что у жителей округа появилась возможность почитать не только дома, но и в дороге. Таким образом, мы возвращаем их в замечательные времена, когда люди в дороге не сидели в мобильном телефоне или планшете, а читали. В Балашихе таких «читающих» автобусов шесть: маршруты №№22, 32, 20, 1, 11 и 7. Книги будут размещены в 8 специальных карманах на спинках сидений по две в каждом и самого разного жанра: детективы, фантастика, детская литература и другие», - сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она добавила, что на каждой книге будут специальные наклейки с указанием возрастного ценза. Жители Балашихи оказавшись в таком транспорте, смогут не только прочесть книгу во время поездки, но и забрать ее с собой, ведь основу книжного фонда «читающего транспорта» составят книги, списанные в библиотеках округа, но при этом находящиеся в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы вновь обрести своего читателя. Кроме того, согласно правилам буккроссинга, жители и гости города смогут обмениваться собственными книгами.

Каждый житель Балашихи может не только стать непосредственным участником акции, но и внести свой вклад, принеся книги в Центральную городскую библиотеку имени Ф.И. Тютчева по адресу: Балашиха, площадь Славы, дом 1.

Вместе с книгами, будут размещены закладки и листовки с указанием адресов библиотек округа и предстоящих городских мероприятий.

«Мы очень хотим возродить в России славу читающей страны. Сейчас самое время привлечь читателей, пассажиров округа к художественному слову, чтению. Наша библиотечная система располагает огромным фондом литературы», - отметила директор МБУК «Центральная библиотечная система Балашихи» Лариса Покрасова.

Областная акция также продлится и в 2020 году.