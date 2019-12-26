РИАМО – 26 дек. Российское военно-историческое общество объявило о старте Всероссийского конкурса лучших проектов военно-исторической тематики, говорится в сообщении пресс-службы РВИО.

Подать заявки на участие можно до 15 февраля 2020 года.

«Цель проведения конкурса — выявление и поддержка самых интересных проектов по направлениям и номинациям», - говорится в положении конкурса.

Всего будет пять номинаций: проекты в сфере военно-исторической науки; музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики; проекты мероприятий военно-патриотического воспитания и исторического образования в рамках детских лагерей; проекты военно-патриотических фестивалей; проекты военно-археологической и поисковой деятельности.

Подать заявку можно через сайт. Там же можно найти более подробную информацию о конкурсе и подробную информацию по заполнению заявки.