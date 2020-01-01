В уходящем году мы радовались долгожданному третьему сезону «Очень странных дел», до хрипоты спорили о «Чернобыле» и сокрушались из-за завершения «Игры престолов». Для тех, кто слишком много работал и не успевал смотреть сериалы, обозреватель РИАМО подготовила гид по новинкам 2019 года и самым громким продолжениям знакомых историй.

«Чернобыль»

Пожалуй, больше всего споров в российской прессе и интернете вызвал мини-сериал «Чернобыль», совместный продукт британского Sky и американского HBO. Одни хвалили историческую драму о трагедии на атомной электростанции за точную передачу позднесоветского антуража и уважение к ликвидаторам аварии, другие – ругали за «русофобию». В картине акцентировано внимание на бездействии советских чиновников и попытках скрыть правду («Какова цена лжи?» – с этой фразы начинается первая серия).

Несмотря на полярные мнения в отношении политических акцентов сериала, нельзя не восхититься его художественной стороной – с первой серии зритель погружается в ощущение кромешного хаоса и бессилия человека перед катастрофой такого масштаба, в дальнейшем вместе с героями пытается разобраться в ее причинах. Действие разворачивается под завораживающий саундтрек исландского композитора Хильдур Гуднадоттир, созданный на основе реальных звуков действующей литовской АЭС.

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Третий сезон «Очень странных дел»

В новом сезоне начинавшийся как ностальгическая драма фантастический сериал Netflix стремительно мигрирует в сторону ностальгической же комедии. Главными злодеями, помимо все еще устрашающих существ с «изнанки», становятся карикатурные русские, умудрившиеся построить секретную лабораторию прямо под торговым центром местного городка. Тем временем полюбившиеся персонажи прошлых сезонов взрослеют – Стив, Нэнси и Джонатан обзаводятся работой, а более юное поколение подростков погружается в любовные страдания и проблемы переходного возраста. Градус комизма повышает решившая завести интрижку мать Нэнси и Майка, а также всезнающая младшая сестра Лукаса Эрика.

Сериал все еще радует отсылками к поп-культуре 1980-х и может по-настоящему напугать (от завершающей сцены шестой серии, сопровождающейся музыкальном отрывком из «Сатьяграхи» Филиппа Гласса, по спине бегают вполне ощутимые мурашки) – но последнее, к сожалению, делает куда реже, чем раньше. Если в следующем сезоне «Очень странные дела» обновят свой зоопарк монстров, а советские персонажи станут хотя бы чуть-чуть менее «клюквенными» (судя по всему, без русской темы опять не обойдется), сериалу удастся сохранить интерес зрителя.

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«Политик»

Главный герой сериала Пейтон Хобарт (его играет Бен Платт) мечтает стать президентом США и готов пойти на все ради этого – знакомый мотив, напоминающий о герое другого сериала Netflix, стартовавшего шестью годами раньше. Но стартовая позиция Хобарта в первом сезоне «Политика», в отличие от конгрессмена Фрэнка Андервуда в начале «Карточного домика», куда более скромная. Молодой человек только заканчивает престижную школу в Санта-Барбаре, и в его ближайших планах – стать президентом школы и поступить в Гарвард. В отличие от Андервуда своим безоглядным стремлением к власти Хобарт не вызывает раздражения. Помимо очевидного цинизма и прагматизма, связанного с политическими амбициями, он испытывает искренние чувства к другим людям и одновременно рефлексирует по поводу собственной «бесчувственности».

«Политик» балансирует между разными жанрами - от сатирической драмы до мюзикла, попутно вскрывая противоречия выборной системы и проходясь как по традиционным, так и по либеральным ценностям американского общества. Сюжет при этом развивается лихо – здесь есть самоубийство и инсценировка похищения, пара отравлений и несколько карикатурных любовно-семейных драм (в одной из которых блистает феерическая Джессика Лэнг). Под раздачу попадает и инклюзивная система образования, и аморфность типичного американского подростка-«избирателя». В последней серии ставки существенно повышаются – во втором сезоне Хобарта и его соратников явно ждет предвыборная кампания посерьезнее школьной.

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«Благие знамения»

Экранизация совместного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана – фэнтезийная комедия о наступившем Апокалипсисе, где силы зла перепутали Антихриста с другим младенцем. В центре повествования – фигуры демона Кроули и ангела Азирафаэля, успевших за долгие века прикипеть к земной жизни и друг к другу и решивших предотвратить финальную битву добра и зла. Мини-сериал, вышедший на платформе Amazon Prime, стоит смотреть в основном ради этого блестящего дуэта Дэвида Теннанта и Майкла Шина. С компьютерной графикой сериалу повезло меньше, чем с актерским составом (впрочем, как и «Американским богам» – экранизации другого романа Геймана), да и некоторая сумбурность сюжета может оттолкнуть зрителей, не знакомых с книжным первоисточником. Впрочем, фанаты легкого юмористического фэнтези все равно в восторге.

Второй сезон «Большой маленькой лжи»

Продолжение одного из наиболее удачных феминистских высказываний на современном телевидении можно было бы счесть провалившимся, если бы не присоединившаяся к звездному женскому составу Мэрил Стрип. Во втором сезоне сериала HBO она играет свекровь героини Николь Кидман, Селесты, и им предстоит битва друг с другом за самое дорогое – детей покойного Перри. Причем Селесте придется сражаться не только с подозрительной родственницей, но и со своим прошлым – преследующим ее в воспоминаниях призраком мужа-абьюзера. Ее подруга Мадлен (Риз Уизерспун) в это время будет пытаться спасти свой рушащийся брак, Рената (Лора Дерн) – бороться с финансовым крахом, а Бонни (Зои Кравиц) – разбираться в отношениях с матерью. Только у настрадавшейся в прошлом Джейн (Шейлин Вудли) все более-менее гладко – и от этого ее линия в новом сезоне получилась наиболее скучной.

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«Утреннее шоу»

Еще один продукт эпохи #MeToo – вышедшее на Apple TV+ «Утреннее шоу». Здесь столь же яростная и нетерпимая к несправедливости, как в «Большой маленькой лжи», героиня Риз Уизерспун будет соревноваться за любовь зрителей популярной утренней телепередачи с персонажем Дженнифер Энистон. Той, в свою очередь, предстоит адаптироваться к новым условиям – она только что потеряла своего многолетнего соведущего (Стив Карелл), в одночасье уволенного из-за обвинений в сексуальных домогательствах, и узнала, что руководство канала планировало избавиться и от нее самой (в последние годы потерявшей прежний «огонек»).

В первых сериях сценаристы «Утреннего шоу» в лучших журналистских традициях предоставляют слово обеим сторонам – и зритель невольно начинает сочувствовать уволенному ведущему, уверяющему, что он не так уж и плох. Однако постепенно на экране разворачивается полная картина циничной атмосферы, царящей на канале, а ближе к концу сезона зрителям преподносят флешбэк, подробно раскрывающий все детали и масштаб процветающего в телестудии харассмента.

Сериал мастерски вскрывает подноготную развлекательно-информационных программ, также к его достоинствам относятся динамичный сюжет, неоднозначные герои и эмоциональная игра всех трех основных актеров – в особенности интересно наблюдать за преображением Дженнифер Энистон.

«Карнивал Роу»

Сюжет фэнтезийного детектива от Amazon Prime разворачивается в вымышленной республике Бурге, куда после недавней войны люди вынуждены были пустить фей, фавнов и других иммигрантов-«нелюдей». И без того отравленную ксенофобскими настроениями коренных жителей Бурге обстановку накаляют загадочные убийства, явно совершенные с помощью магии, – их и берется расследовать инспектор полиции Фило (Орландо Блум). В это время в городе появляется его бывшая возлюбленная фея Виньет (Кара Делевинь) – девушка думает, что Фило погиб, и носит вдовью косичку в память о нем, но приходит в ярость, узнав о его обмане.

Несмотря на очевидную сказочность, сериал остается продуктом современной культуры, непрестанно рефлексирующей на темы мультикультурализма и толерантности. Отсюда и акцентированная тема встречи и взаимодействия с Другим (философская и культурологическая категория, описывающая любого непохожего на нас, воспринимающегося враждебным чужака). Однако для линии Фило и Виньет она не будет центральной – путь главного героя оборачивается скорее историей про моральный выбор и обретенную самоидентификацию. Настоящими революционерами в этом отношении становится другая несколько комичная пара: легкомысленная барышня из высшего общества и предприимчивый фавн, разбогатевший на выслеживании беглых фей.

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Финал «Игры престолов»

Хотя создателям самого эпического сериала HBO удалось удержать планку предыдущих нескольких сезонов, финал «Игры престолов» все равно стал разочарованием для многих зрителей – слишком высоки были ожидания. Пожалуй, фанатов взошедшего в итоге на трон персонажа даже среди самых истовых поклонников творчества Джорджа Мартина найдется немного, да и резкие эволюции характеров с очередными внезапными смертями полюбившихся героев не добавили финальному сезону зрительских симпатий.

Вызвали вопросы и некоторые конкретные детали – например, невероятно зрелищная и при этом невероятно глупая с точки зрения военной тактики сцена с уносящимися во тьму дотракийскими всадниками из третьей серии. Но подобные курьезы не новы для сериала – они возникали и в предыдущих сезонах по мере того, как экранизация расходилась с недописанной серией романов.

И все-таки сага о власти, любви и драконах, хоть и ставшая чуть менее совершенной где-то на пятом-шестом сезонах, до самого конца не потеряла своего очарования. В сущности, разочарование от развязки не так важно, потому что другого фэнтези-сериала, снятого с таким эпическим размахом и на протяжении восьми лет собиравшего у экранов столь разнородную публику, пока нет.

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«Ведьмак»

Сериал о похождениях ведьмака Геральта в мире, напоминающем средневековую Польшу, его борьбе с монстрами и сложных взаимоотношениях с людьми, порой оказывающимися страшнее монстров, – очередная попытка экранизации серии романов Анджея Сапковского. С багажом в виде неудачного польского сериала 2002 года и невероятно успешной серии компьютерных игр по мотивам книг, а также зрительскими ожиданиями как минимум новой «Игры престолов» принялись креативщики Netflix за телеадаптацию – и в целом справились. За зрелищность, постановку драк, операторскую работу и саундтрек сериалу можно поставить твердую пятерку.

В первых сериях неподготовленному зрителю будет тяжеловато разобраться в хитросплетениях нескольких временных линий, которые не сопровождаются пояснениями, но к концу сезона события встают на свои места. Из явных неудач сериала можно отметить частичный мискаст – и дело здесь не столько в приобретении отдельными второстепенными персонажами темного цвета кожи, сколько в не слишком удачном выборе актрисы на роль Йеннифэр (Аня Чалотра). Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта выглядит чуть более слащаво, чем ожидает подготовленный зритель (особенно привыкший к суровому лицу компьютерного персонажа), но компенсирует это убедительной актерской игрой. Выше всяких похвал – игра юной и нежной Фрейи Аллан в роли княжны Цири.

Спорными, но не провальными выглядят новые по сравнению с книгами сюжетные линии (например, предыстория Йеннифэр). В целом в экранизации сделан больший упор на эпический пафос, чем в ироничной прозе Сапковского, но для зрителя, ожидающего зрелищной сказочной истории, это вряд ли станет большим минусом.