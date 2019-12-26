РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Глава Подольска Николай Пестов поручил ГБУ МО «Мосавтодор» до 31 декабря устранить нарушения в содержании региональных дорог на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Подольска 25 декабря прошло оперативное совещание по содержанию автомобильных дорог регионального значения и обслуживанию в период праздников. В мероприятии принял участие начальник РУАД №4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь Мясоедов и руководители подрядных организаций. В рамках совещания глава округа Николай Пестов обратил внимание ответственных на наличие песчаного смета на разделительной и краевой частях автодорог и низкое качество работ по обслуживанию и содержанию остановочных павильонов и площадок.

«Так, по проспекту Юных Ленинцев обочины находятся в неудовлетворительном состоянии, что способствует выносу грязи на проезжую часть. Практически по всей региональной дорожной сети на придорожных полосах – бытовой мусор, есть сломанные дорожные знаки, в загрязненном состоянии находятся светоотражающие элементы ограждения», – говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на неоднократные обращения со стороны администрации округа, до сих пор остался нерешенным вопрос по оперативному восстановлению элементов тросовых ограждений на некоторых участках региональных дорог.

Пестов потребовал оперативно устранить все нарушения в срок до 31 декабря.

Помимо этого, ГБУ МО «Мосавтодор» было поручено усилить контроль за выполнением работ по содержанию автомагистралей улиц Кирова, Большой Серпуховской, Орджоникидзе, Академика Доллежаля, 43-й Армии, Ленинградской, проспектов Ленина, Юных Ленинцев, Октябрьского проспекта, Красногвардейского бульвара, а также ряда улиц микрорайона Климовск – Победы, Ихтиманской, Ленина, Симферопольской, проспекта 50-летия Октября и других.