РИАМО - 26 дек. На столичных дорогах в четверг образовались семибалльные пробки, при этом в ближайшие пять часов ожидаются серьезные затруднения, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки есть на Садовом кольце, большей части Третьего транспортного кольца, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

Также движение осложнено на некоторых магистралях и в центре города. В пределах Садового кольца стоят в пробках Новый Арбат, Тверская, Софийская, Москворецкая и Кремлевская набережная, Моховая, Петровка и другие улицы.

По прогнозу сервиса, после 17:00 пробки достигнут восьми баллов, но после 20:00 загруженность столичных магистралей начнет снижаться.