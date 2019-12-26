РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Около 100 новогодних елей установили во дворах, скверах и парках подмосковного Подольска к праздникам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В текущем году на территории городского округа Подольск силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» были установлены и украшены 22 новогодние ели. Так, в городе Подольске установлено 8 елей, в микрорайонах Климовск – 4 ели, Кузнечики – 2 ели, Дубровицкий — 5 елей, Стрелковский, Львовский и Лаговский – по одной ели. Помимо этого, 73 новогодних ели были установлены на дворовых территориях (всего около 100 - ред.)», - говорится в сообщении.

Ели установили на детской площадке поселка Поливаново, на детской площадке поселка Санаторий Родина, на центральной аллее микрорайона Дубровицкий, в микрорайоне Львовский у Дома культуры «Металлург», в Дубровицах на Певческом поле, в деревне Федюково на площадке у сельского Дома культуры, в поселке Молодежный. В Подольске символы Нового года появились в Благовещенском сквере, у Дворца культуры «Октябрь», на Соборной площади, у Дворца молодежи, на улице Кирова у фонтана «Первый бал Наташи Ростовой», в сквере Поколений и другим адресам.

Также по многочисленным обращениям жителей Подольским комбинатом благоустройства была приобретена и установлена новогодняя ель высотой 7 метров с комплектом световых и елочных украшений в селе Сынково микрорайона Лаговский.

Как провести зиму в Подмосковье>>