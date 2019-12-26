РИАМО - 26 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела уникальная орхидея-вампир - дракула химера, она представлена в витрине с ценными орхидеями, говорится в сообщении пресс-службы сада.

В переводе с латинского Dracula – это дракон, а химера - чудище с головой льва, телом козы и змеиным хвостом из мифологии Древней Греции.

«На соцветии длиной 15-60 сантиметров образуется до шести цветков. Они покрыты волосками и достигают в ширину до 22,5 сантиметров, оттеночная гамма - от красно-коричневого до бледно-желтого и темно-коричневого, губа — нежно-розовая», - говорится в сообщении.

Этот очень красивый цветок не выделяется сильным или интересным запахом.

Родина этого вида орхидей - Колумбия и Эквадор. Дракула химера растет в лесах на высоте 1400-2450 метров.

В роду Дракула насчитывается 118 видов орхидей. В конце XIX века они были популярны в оранжереях Европы. Сейчас цветы представляют большую коллекционную ценность, а также очень востребованы среди охотников за орхидеями всего мира.

В «Аптекарском огороде» собрали одну из самых больших коллекций орхидей в России. Здесь представлено свыше тысячи видов.